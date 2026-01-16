Lampioni guasti e spenti a Chieri Enel Sole non li aggiusta e il Comune riduce la paga al gestore inadempiente

A Chieri, numerosi lampioni rimangono spenti a causa di guasti non riparati da Enel Sole, che non risponde alle segnalazioni dei cittadini. Il Comune ha deciso di ridurre le tariffe al gestore inadempiente, evidenziando le criticità nel servizio di illuminazione pubblica. Questa situazione interessa da tempo la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti, sollevando questioni sulla gestione e sulla manutenzione dell’illuminazione urbana.

A Chieri, da anni, centinaia di lampioni sono guasti e restano spenti la sera e la notte. Adesso, il gestore Enel Sole non solo non ripara i guasti e non dà risposte ai cittadini che li segnalano. Ignorerebbe persino le comunicazioni del Municipio, che di recente ha chiesto riparazioni urgenti con comunicazioni in data 29 dicembre 2025, 7 gennaio e 12 gennaio 2026, non eseguite nei tempi previsti dagli accordi tra gestore ed ente pubblico. Per questo, come informa il sindaco Alessandro Sicchiero, Enel Sole ha ricevuto una diffida a risolvere i disservizi nei tempi opportuni e vedrà ridursi la propria paga da parte del Comune. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Centro al buio.

