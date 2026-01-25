L' amore è cieco - Italia Parmi Singh | Oggi sono single ma Gergana avrà sempre un posto speciale nel mio cuore Quando l' ho vista al matrimonio me la sono immaginata con i nostri figli

Parmi Singh, concorrente di origini indiane in Italia, condivide il suo percorso nell’esperimento di Netflix. Oggi single, ricorda Gergana, che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, immaginandola con i loro figli. In questa intervista, racconta la sua esperienza, i sentimenti e le impressioni sui compagni di avventure, offrendo uno sguardo sincero sul percorso emotivo affrontato durante il programma.

L'amore è cieco - Italia, Gergana Lazarova: «Parmi è stato la mia casa, con lui sarei andata ovunque. Sapevo che anche lui avrebbe detto “no” all'altare. Abbiamo provato a stare insieme, ma lui voleva più presenza, io più leggerezza»L'articolo esplora la storia di Gergana Lazarova e Parmi, un legame intenso segnato da momenti di intimità, distanze e sfide.

