L' amore è cieco - Italia Giorgia Paselli | Giovanni è un guscio vuoto dentro e sa dove colpire Non ho ascoltato subito la mia voce interiore e sono stata vittima di una relazione tossica Ma ne sono uscita più consapevole
La biologa 35enne dell'esperimento di Netflix racconta la sua verità sulla storia (naufragata) con l'imprenditore romano. E ne esce fuori con grande dignità e grazia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
L’amore è cieco Italia | no inattesi duri colpi da incassare e favole senza fine Cosa è successo ai matrimoni; L' amore è cieco - Italia Alessandro Bianchin | Ho sposato Hyoni perché è una tosta Non le avevo detto che facevo il modello | prima dello show io stesso guardavo troppo all' aspetto fisico delle donne; L' amore è cieco - Italia Gergana Lazarova | Parmi è stato la mia casa con lui sarei andata ovunque Sapevo che anche lui avrebbe detto no all' altare Abbiamo provato a stare insieme ma lui voleva più presenza io più leggerezza.
