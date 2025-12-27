La biologa 35enne dell'esperimento di Netflix racconta la sua verità sulla storia (naufragata) con l'imprenditore romano. E ne esce fuori con grande dignità e grazia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'amore è cieco - Italia, Giorgia Paselli: «Giovanni è un guscio vuoto dentro e sa dove colpire. Non ho ascoltato subito la mia voce interiore e sono stata vittima di una relazione tossica. Ma ne sono uscita più consapevole»

