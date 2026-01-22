Addio ad Arnaldo Manini imprenditore illuminato

È scomparso ad Assisi Arnaldo Manini, fondatore e presidente di Manini Prefabbricati, nato nel 1936. La sua carriera ha segnato un'importante presenza nel settore dell'edilizia prefabbricata, distinguendosi per impegno e professionalità. La sua perdita rappresenta una perdita significativa per la comunità imprenditoriale locale e per tutti coloro che ne hanno apprezzato il contributo.

Assisi (Perugia), 22 gennaio 2026 – È morto, nella sua casa di Assisi, Arnaldo Manini, classe 1936, fondatore e presidente di Manini Prefabbricati. "Con lui se ne va un testimone esemplare di quel modello imprenditoriale che ci ha resi unici nel mondo e che sta alla base di quel brand identitario riconosciuto come made in Italy", sottolinea l'azienda. "Dietro quella sigla, sinonimo di qualità ed eccellenza, ci sono doti di intraprendenza, caparbietà, visione lungimirante, resilienza, tutte caratteristiche che hanno segnato la vita dell'uomo Arnaldo Manini, non soltanto dell'imprenditore", aggiunge.

