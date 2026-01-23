La scomparsa di Arnaldo Manini | Imprenditore capace e ingegnoso

La scomparsa di Arnaldo Manini segna la perdita di un imprenditore che ha saputo coniugare ingegno, passione e tenacia. Partendo da zero, ha fondato e guidato con successo Manini Prefabbricati S., lasciando un’impronta significativa nel settore. La sua figura rappresenta un esempio di determinazione e capacità imprenditoriale, valori che continueranno a ispirare chi lo ha conosciuto e collaborato.

Arnaldo Manini è stato imprenditore di grande ingegno, intuizione, passione e temperamento. Si era fatto da solo, era partito dal nulla diventando fondatore e presidente di Manini Prefabbricati S.p.A. Angelano doc, nato nel 1936, Manini si è spento a Villa Mora, la residenza in collina dove viveva e guardava dall'alto la sua Assisi: da sempre fortissimo è stato il legame con la terra dove era nato, con attenzione alle ricadute economiche e sociali della sua 'creatura-impresa' sulla popolazione. Era il 31 ottobre del 1962 quando, ventiseienne, giovane geometra, crea, a Santa Maria degli Angeli, la Società Industriale Manufatti in Cemento Assisi (S.

Addio ad Arnaldo Manini, "imprenditore illuminato"È scomparso ad Assisi Arnaldo Manini, fondatore e presidente di Manini Prefabbricati, nato nel 1936.

Mondo dell'impresa in lutto, è morto l'imprenditore Arnaldo Manini

