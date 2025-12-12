Laboratorio della pasta di sale all' Eduteca

Scopri il laboratorio della pasta di sale all'Eduteca, un'esperienza creativa e educativa dedicata ai bambini. Con il supporto della maestra Allegra, educatrice e pedagogista, i piccoli partecipanti potranno esplorare la manipolazione dei materiali, stimolare la fantasia e sviluppare abilità motorie in un ambiente giocoso e coinvolgente.

Giochiamo insieme con la pasta di sale. Con il supporto della maestra Allegra, educatrice e pedagogista.Età 26 - ingresso 15€ lab. + gioco libero in ludotecaPer info e prenotazioni 3479019544. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Laboratorio della pasta di sale all'Eduteca

L'ultimo laboratorio dell'anno di pasta fresca da Buò ! Lunedì 22 dicembre alle 20:00 ci vediamo in via Mameli 4 con la scusa delle orecchiette, per scambiarci gli auguri di Natale! Per prenotare: https://forms.gle/4NAuJD4gdp8NC9WaA Anna vi aspetta tutti vest - facebook.com Vai su Facebook

Laboratorio: la pasta di sale - In questo laboratorio i bimbi più piccoli verranno guidati nelle capacità basilari della manipolazione ... Scrive romatoday.it

Aprende a leer la tabla nutricional como los expertos.

Video Aprende a leer la tabla nutricional como los expertos. Video Aprende a leer la tabla nutricional como los expertos.