Carnevaliamo - Laboratorio di Carnevale all' Eduteca

Partecipa al laboratorio di Carnevale presso l'Eduteca, dedicato alla creazione di costumi con la Mastra Allegra. L'appuntamento è sabato 7 febbraio, dalle 10.30 alle 12.00. Un'occasione per dare sfogo alla creatività e realizzare insieme divertenti costumi di Carnevale in un ambiente stimolante e educativo.

Creiamo insieme alla Mastra Allegra simpatici costumi di Carnevale.Sabato 7 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 - ingresso 15€ (lab.+gioco libero) - età da 2 anni(richiesta prenotazione entro il 4 febbraio).🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

