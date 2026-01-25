Carnevaliamo - Laboratorio di Carnevale all' Eduteca

Partecipa al laboratorio di Carnevale presso l'Eduteca, dedicato alla creazione di costumi con la Mastra Allegra. L'appuntamento è sabato 7 febbraio, dalle 10.30 alle 12.00. Un'occasione per dare sfogo alla creatività e realizzare insieme divertenti costumi di Carnevale in un ambiente stimolante e educativo.

Creiamo insieme alla Mastra Allegra simpatici costumi di Carnevale.Sabato 7 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 - ingresso 15€ (lab.+gioco libero) - età da 2 anni(richiesta prenotazione entro il 4 febbraio).🔗 Leggi su Genovatoday.it Laboratorio della pasta di sale all'EdutecaScopri il laboratorio della pasta di sale all'Eduteca, un'esperienza creativa e educativa dedicata ai bambini. Laboratorio del panettone all'EdutecaIl laboratorio del panettone all'Eduteca invita i bambini a diventare pasticceri per un giorno, creando un dolce natalizio speciale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Carnevaliamo - Laboratorio di Carnevale all'EdutecaCreiamo insieme alla Mastra Allegra simpatici costumi di Carnevale. Sabato 7 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 - ingresso 15€ (lab.+gioco libero) - età da 2 anni ... genovatoday.it Carnevale a Casa Colombo: le misteriose maschere precolombianeTorna in occasione del Carnevale, domenica 8 febbraio alle ore 15:00, a Casa Colombo nel Sestiere del Molo il laboratorio pensato per i più piccoli, intitolato Le misteriose maschere precolombiane. genovatoday.it A scuola di…CARNEVALE! Il Carnevale entra in classe e diventa racconto, laboratorio, gioco! Carnevaliamo è il progetto che avvicina bambini e ragazzi al mondo del Carnevale Persicetano: dalla sua storia alle tecniche artigianali, dalla cartapesta al - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.