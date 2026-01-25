In questo volume, Renato Minore esplora il tema dell’amore e dell’inquietudine attraverso versi che cercano di dare un nome alle ombre che ci accompagnano. I testi riflettono un’intima ricerca di senso, ispirata dalle parole di Ghiannis Ritsos, offrendo uno sguardo sobrio e profondo sulle emozioni che definiscono l’esperienza umana. Un’opera che invita alla riflessione, senza eccessi, nel rispetto della delicatezza del sentimento.

Provare a dare il nome a un’ombra che ci segue e che sta nel cuore, per riprendere il senso di un’espressione del poeta greco Ghiannis Ritsos che Renato Minore pone ad esergo del suo nuovo libro di poesie Tutto imparammo dell’amore, edito da La nave di Teseo, con presentazione di Simone Gambacorta. Cinque le sezioni del volume, tutto centrato sulla ricerca di un senso alla vulnerabilità che accompagna le stagioni della vita. Come conviverci, come accarezzarla, come riconoscere dietro di essa una luce sofferta ma essenziale, capace di gettare raggi oltre quello che si può comprendere? Con l’ abbraccio, sembra dirci Minore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’abbraccio che cura e dà senso. L’inquietudine nei versi di Minore

L'ultima di Djokovic: "Abbraccio ogni giorno un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura"Novak Djokovic ha raccontato di trovare conforto in un particolare fico brasiliano nei giardini di Melbourne, considerandolo un suo amico e fonte di benessere.

Djokovic, il rito all’Australian Open: “Ogni giorno abbraccio un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura”Novak Djokovic, protagonista dell'Australian Open 2026, ha condiviso un particolare rito portafortuna che ripete quotidianamente a Melbourne.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’abbraccio che cura; Giornata Mondiale dell’Abbraccio: quando il contatto cura più di quanto immaginiamo; L’abbraccio che cura e dà senso. L’inquietudine nei versi di Minore; Chi è malato guarisce solo se qualcuno lo abbraccia’, la Giornata per i Malati di Lebbra.

L’abbraccio che cura e dà senso. L’inquietudine nei versi di MinoreProvare a dare il nome a un’ombra che ci segue e che sta nel cuore, per riprendere il senso di un’espressione del poeta greco Ghiannis Ritsos che Renato Minore pone ad esergo del suo nuovo libro di po ... quotidiano.net

Giornata dell’abbraccio: migliori frasi da condividere con chi amiCerchi le parole giuste per la Giornata dell'Abbraccio? Da Bukowski a Emily Dickinson, ecco la selezione di aforismi e citazioni perfette per i tuoi post e per chi ha bisogno di un gesto dolce ... skuola.net

L’ora dell’abbraccio è un momento speciale della giornata scolastica. È il tempo in cui un bambino chiede un abbraccio perché ha bisogno di sentirsi visto, ascoltato e rassicurato. Non è solo un gesto fisico: è ascolto, perché nell’abbraccio l’adulto presta atten facebook

Semi di salute | L'abbraccio della cura | Codice rosso Alcune “Istantanee di vita al Centro pediatrico di EMERGENCY a #Nyala”, in #Sudan emergency.it/blog/dai-proge… Le attività pediatriche di EMERGENCY a Nyala sono co-finanziate @eu_echo @EU_Co x.com