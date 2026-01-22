Novak Djokovic ha raccontato di trovare conforto in un particolare fico brasiliano nei giardini di Melbourne, considerandolo un suo amico e fonte di benessere. Dopo aver superato facilmente Maestrelli in tre set, il campione serbo ha condiviso questa curiosa abitudine, sottolineando l'importanza di piccoli rituali quotidiani durante il torneo. Un dettaglio che aggiunge un tocco personale alla sua presenza nel grande evento tennistico australiano.

Prima ha battuto Francesco Maestrelli in tre set (6-3 6-2 6-2) per volare al terzo turno dell'Australian Open, poi nell'intervista in campo Novak Djokovic ha rivelato uno dei suoi rituali: l'abbraccio di un albero di fico brasiliano nei giardini botanici di Melbourne. "Quello è il mio più vecchio amico qui a Melbourne", ha detto il 38enne serbo, impegnato nella sua ultima missione: vincere il 25° titolo del Grande Slam. "È stato lì per curare le mie ferite e farmi compagnia. È un legame meraviglioso, la natura è un'alleata così potente. Abbiamo un'amicizia che dura da oltre 20 anni" ha aggiunto Djokovic, che ora al terzo turno troverà Botic van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultima di Djokovic: "Abbraccio ogni giorno un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura"

