Djokovic il rito all’Australian Open | Ogni giorno abbraccio un fico brasiliano nei giardini di Melbourne mi cura

Novak Djokovic, protagonista dell'Australian Open 2026, ha condiviso un particolare rito portafortuna che ripete quotidianamente a Melbourne. Durante i giorni del torneo, il tennista serbo si dedica a un gesto simbolico, abbracciando un fico brasiliano nei giardini della città. Un’abitudine che, secondo lui, gli porta conforto e energia, accompagnandolo nel percorso della competizione.

(Adnkronos) – Novak Djokovic ha abituato a stupire. In campo e fuori. L'ultima trovata del fuoriclasse serbo è un particolare rito portafortuna a Melbourne, dove in questi giorni è in corso l'Australian Open 2026. Dopo il match vinto nel secondo turno contro l'italiano Francesco Maestrelli, Nole ha raccontato di abbracciare ogni giorno un fico brasiliano nei giardini della città australiana per. curarsi: "Quello è il mio più vecchio amico qui a Melbourne. È stato lì per curare le mie ferite e farmi compagni a. È un legame meraviglioso, la natura è un'alleata così potente. Abbiamo un'amicizia che dura da oltre 20 anni".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open 2026: Djokovic senza problemi, avrà Maestrelli. Poche sorprese a MelbourneLa seconda giornata degli Australian Open 2026 si è conclusa con poche sorprese nel torneo maschile.

