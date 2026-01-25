La Stadium Mirandola torna in campo per la 16ª giornata di A3 maschile, affrontando in trasferta San Giustino in Umbria. Dopo un periodo complesso, la squadra cerca continuità e una prestazione convincente. La partita, in programma alle 16, rappresenta un’occasione importante per i gialloblù di migliorare la posizione in classifica e continuare il percorso di crescita.

Ancora un impegno pomeridiano per la Stadium Mirandola, che per la 16^ giornata di A3 di volley maschile scende in Umbria, ospite alle 16 di un San Giustino in difficoltà, ma sicuramente da non sottovalutare. Problemi. Gli umbri, oggettivamente tra le squadre più accreditate del girone Bianco, avevano chiuso l’andata in un ottimo secondo posto, poi da S.Stefano in poi hanno inanellato quattro sconfitte consecutive, due contro le prime della classe Belluno e Reggio, ma anche due contro le formazioni sarde, addirittura in casa contro Sarroch, con un solo punto all’attivo, sconfitte che li hanno definitivamente allontanati dalle prime posizioni, e creato una certa inquietudine nel clan biancoblù, conscio del fatto che la gara contro Mirandola sia un passaggio decisivo, sicuramente per il tecnico Bartolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Stadium va in Umbria. San Giustino è in difficoltà

San Giustino, rammarico per la sconfitta con BellunoSan Giustino ha affrontato con fiducia la partita contro Belluno, ma il risultato è stato deludente, segnando un altro passo falso nel campionato di serie A3 maschile.

