SAN GIUSTINO - Si avvicina l’ultimo impegno del girone di andata in serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino. A descrivere il buon momento dei biancoazzurri è lo schiacciatore Niccolò Cappelletti (nella foto) che dice: "La prestazione di sabato scorso è figlia di un allenamento molto mirato sulla battuta. Stiamo cercando di innalzare il livello di questo fondamentale, perché la battuta è decisiva e molto spesso può addirittura spaccare i set. Ho avuto un piccolo stiramento di un millimetro, ma è stato preso in tempo e sono rimasto ai box solo per qualche giorno. A Mantova ero disponibile, seppure in fase di riattivazione, poi sono stato chiamato in causa e ho cercato di dare il mio contributo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giustino, Cappelletti: "Buon momento"

Leggi anche: Nts Informatica, buon esordio contro Wolf Pistoia in una giornata speciale per la famiglia Giustino

Leggi anche: A San Giustino Valdarno i commercianti fanno squadra

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

San Giustino, Cappelletti: Buon momento.

San Giustino, Cappelletti: "Buon momento" - Si avvicina l’ultimo impegno del girone di andata in serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino. msn.com