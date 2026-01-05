San Giustino rammarico per la sconfitta con Belluno

San Giustino ha affrontato con fiducia la partita contro Belluno, ma il risultato è stato deludente, segnando un altro passo falso nel campionato di serie A3 maschile. La squadra sperava di iniziare l’anno con una vittoria, tuttavia, l’esito della gara ha suscitato rammarico tra tifosi e staff. Questo episodio sottolinea le difficoltà incontrate finora e la volontà di reagire nel prosieguo della stagione.

SAN GIUSTINO - Se doveva essere una prova di maturità questa è stata clamorosamente fallita. C'era fiducia per l'appuntamento di inizio anno, ma lo stesso si è confermato un vero e proprio tabù nel campionato di serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino che stavolta ci credeva davvero. Si è fermata a otto vittorie consecutive la serie positiva degli altotiberini che si sono inchinati ancora una volta alla bestia nera Belluno. Un ko pesante perché ha consentito ai veneti di sorpassare in classifica, scalzando momentaneamente dal secondo posto i biancoazzurri. Questo il commento a caldo dello schiacciatore Matteo Alpini (nella foto): "Avevamo impostato la partita cercando di aggredire fin da subito i nostri avversari, ma la battuta non ha funzionato.

