La scuola gli accredita un bonifico di 6mila euro ma era una truffa Ecco cosa è successo

Un giovane residente in provincia di Torino è stato denunciato dai carabinieri per aver incassato, tramite un bonifico di 6.000 euro, una somma proveniente da un istituto scolastico, risultato poi essere una truffa. Questo episodio evidenzia l’importanza di verificare attentamente le transazioni finanziarie e di mantenere alta la vigilanza contro le frodi online e i raggiri.

Un giovane residente in provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di truffa ai danni di un istituto scolastico. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe simulato una comunicazione istituzionale per ottenere un bonifico di quasi seimila euro. Tutto è partito da una segnalazione del dirigente scolastico. Il ragazzo avrebbe contattato la segreteria dell’istituto di Albiate fingendosi un funzionario comunale, sostenendo di aver effettuato per errore un versamento di 5.900 euro a favore della scuola. La richiesta era semplice: riaccreditare la cifra. Senza particolari sospetti, l’istituto ha provveduto al trasferimento del denaro.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Fa un bonifico da 400 euro per 4 pneumatici ma è una truffa: 50enne denunciata

Si finge un funzionario comunale e chiede quasi 6mila euro ad una scuola: 20enne denunciato per truffaUn giovane di 20 anni è stato denunciato per tentata truffa dopo aver finto un funzionario comunale e cercato di ottenere circa 6.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Scuola, arretrati fino a 2.400 euro in pagamento: il mistero della data di esigibilità. Serafini (Snals): c'è bisogno di certezze, non di disallineamenti; (Aidem) Studenti BES: adempimenti e azioni da attuare tra febbraio e giugno 2026 (Corso accreditato MIM); FARA SABINA, L’ISTITUTO COMPRENSIVO OTTIENE L’ACCREDITAMENTO ERASMUS+; Cefalù, l’istituto Mandralisca accreditato per il programma Erasmus+.

Scuola, in arrivo arretrati e aumenti: come controllare la busta pagaNovità in arrivo per il personale della scuola. Sono stati accreditati, infatti, gli arretrati relativi al periodo 2022-24, per importi lordi che variano da circa 1.000 euro a oltre 2.000. In questo s ... tg24.sky.it

Arretrati scuola: NoiPA rallenta o rinvia gli accrediti? Ecco cosa succedeIn questi giorni molti docenti e ATA stanno riscontrando ritardi nel pagamento degli arretrati legati al rinnovo contrattuale. Le somme sono visibili sui NoiPA da tempo ma manca la data di riscossione ... msn.com

Il Liceo Scientifico e Artistico “Galileo Galilei” è Scuola ACCREDITATA Erasmus+ Siamo davvero felici di condividere una notizia che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità scolastica: il nostro Liceo ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+, un riconosc - facebook.com facebook