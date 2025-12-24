Fa un bonifico da 400 euro per 4 pneumatici ma è una truffa | 50enne denunciata
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio hanno concluso una complessa investigazione che, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, ha portato alla denuncia di una 50enne, residente fuori regione ritenuta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Finta operatrice della banca convince una 66enne a fare un bonifico di quasi 7 mila euro: denunciata per truffa
Leggi anche: Bonifico da 5mila euro per acquistare online un trattore: ma era una truffa
Bonus Ristrutturazioni 50 % e 36% 2026: novità detrazioni; Truffa sventata dai Carabinieri: recuperata integralmente la somma di 8.400 euro e denunciato l’autore; Sventata truffa da 8.400 euro a Rieti grazie alla prontezza della vittima e all'intervento dei carabinieri.
Parmigiano fa un bonifico di 400 euro per 4 pneumatici visti on line: era una truffa. Denunciata una 55enne - Pancrazio hanno concluso una complessa investigazione che, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino ... gazzettadiparma.it
Sottrae 400mila euro dallo studio dentistico dove lavora e fa bonifici al casinò: condannata segretaria - La segretaria di uno studio dentistico in zona Duomo, a Milano, è stata condannata in primo grado per appropriazione indebita e autoriciclaggio dopo che avrebbe sottratto 400mila euro dal conto ... fanpage.it
Gonna tensione in €65 Maglia girocollo €65+ colori Spediamo in tutta Italia e Europa Puoi pagare in contrassegno (contanti al corriere) o bonifico Via Zeveto 16, Chiari (Brescia) Tel:0307999231 Whatsapp 331 393 1537 Spediamo in tutta Italia e Eu - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.