Iran stime shock del Time | 30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in 48 ore

Secondo fonti interne al Ministero della Salute e riportate dal Time, si stima che circa 30.000 manifestanti siano stati uccisi in Iran nelle ultime 48 ore. Questa drammatica cifra evidenzia la gravità della situazione nel paese, dove le proteste continuano a suscitare preoccupazione internazionale. Per approfondimenti e aggiornamenti, iscriversi a DayItalianews permette di rimanere informati sui principali eventi globali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le rivelazioni di fonti interne al Ministero della Salute. Secondo quanto riportato dal Time, circa 30.000 manifestanti iraniani potrebbero aver perso la vita in appena due giorni, tra l’8 e il 9 gennaio. L’informazione arriva da due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano, che hanno parlato in forma riservata al settimanale americano. Numeri molto più alti rispetto ai dati ufficiali. Le cifre emerse sarebbero drammaticamente superiori ai dati diffusi dal governo iraniano il 21 gennaio, che indicavano 3.117 morti complessivi durante le proteste antigovernative. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Iran, stime shock del Time: 30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in 48 ore Iran, Time: “30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni”Secondo fonti del Ministero della Salute iraniano riportate dal Time, si stima che circa 30. Iran: media, '30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni'Recenti fonti riferiscono che in Iran, nel corso di due giorni, circa 30. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Iran, almeno 217 manifestanti uccisi nelle proteste a Teheran Argomenti discussi: Petrolio, l’effetto Iran si sgonfia: le nuove stime di Citi sui prezzi di Brent e Wti. Iran, orrore senza fine del regime: Oltre 20mila morti nelle repressioni. I dati chocIl bilancio delle vittime della repressione delle proteste in Iran potrebbe superare le 20 mila persone. Lo ha affermato la relatrice speciale ... iltempo.it Iran, un massacro senza precedenti. Le vittime delle repressione sono migliaia: i video chocLa rivolta dei giovani e non solo, la repressione degli ayatollah. La Repubblica Islamica dell'Iran sta attraversando uno dei momenti più ... iltempo.it Stime decisamente più alte sono state invece diffuse dalla testata indipendente Iran International - che ha parlato di 12mila vittime - e poi da Mai Sato, relatore speciale delle Nazioni Unite per l'Iran, che ha calcolato addirittura 20mila decessi. - facebook.com facebook Stime decisamente più alte sono state invece diffuse dalla testata indipendente Iran International - che ha parlato di 12mila vittime - e poi da Mai Sato, relatore speciale delle Nazioni Unite per l'Iran, che ha calcolato addirittura 20mila decessi. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.