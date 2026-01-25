Iran l’ecatombe rivelata dal Time | Durante i movimenti di piazza potrebbero esser morte oltre 30mila persone tutte in 48 ore di repressione

Secondo un rapporto del Time, durante le proteste di piazza in Iran tra l’8 e il 9 gennaio potrebbero essere state uccise oltre 30.000 persone in sole 48 ore di repressione. Questa stima evidenzia la gravità delle violenze e il forte impatto delle recenti proteste nel paese, sollevando preoccupazioni a livello internazionale sulla situazione dei diritti umani in Iran.

Solo nelle due giornate dell’8 e 9 gennaio « potrebbero essere state uccise nelle strade dell’Iran oltre 30.000 persone ». Lo rivela la rivista Time, citando due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano coperti da anonimato. Secondo le due fonti in quei due giorni, un giovedì e un venerdì, le scorte di sacchi per cadaveri si esaurirono e le ambulanze furono sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. La stima di 30.304 morti, riporta la testata, non tiene conto dei feriti ricoverati negli ospedali militari deceduti in seguito o delle aree del paese su cui per ora non sono stati fatti bilanci.🔗 Leggi su Open.online

