Ogni stagione, Allegri stima le probabilità di conquista del titolo e i punti necessari per qualificarsi alla Champions League. Con un occhio ai numeri e alle tendenze, tenta di prevedere quante vittorie serviranno per raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo articolo, analizzeremo le sue previsioni e i risultati storici, offrendo uno sguardo oggettivo sui criteri di valutazione e le sfide di una stagione calcistica.

Dalla quota-scudetto ai punti necessari per qualificarsi alla Champions: come ogni anno, Allegri prova a indovinare quante gare bisognerà vincere per raggiungere determinati obiettivi al termine della stagione. Per il tecnico del Milan si tratta di una vecchia abitudine, perciò abbiamo provato a metterlo alla prova: i conti tornano?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come ogni anno, Allegri prova a indovinare la quota-scudetto. Ma quante volte ci ha azzeccato?

