La Promessa anticipazioni dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 | Curro e lo strano incidente a cavallo

Ecco le anticipazioni de La Promessa dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026. Nel corso degli episodi, la vita di Curro sarà messa a rischio a causa di un incidente sospetto durante un picnic all’aperto. Lorenzo sfida Jacobo a una corsa a cavallo, creando una situazione che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

La vita di Curro sarà in forte pericolo nel corso dei prossimi episodi de La Promessa. Approfittando di un picnic all'aria aperta, Lorenzo invita il valletto a sfidare Jacobo a cavallo. Durante la corsa, Curro perde così il controllo dell'animale, nonostante la sua pregressa esperienza da fantino, a cade rovinosamente a terra. Dopo essere stato soccorso da Jacobo, Angela e Leocadia, a differenza di Lorenzo che non perde occasione per umiliarlo, Curro decide di indagare sulla questione e scopre così che la sella del cavallo è stata manomessa, motivo per cui qualcuno ha tentato di ucciderlo.

