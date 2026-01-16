La Promessa anticipazioni settimanali dal 17 al 23 gennaio 2026 | Lope e Teresa cercano di salvare il lavoro di Maria Curro cade da cavallo

Ecco le anticipazioni settimanali di La Promessa dal 17 al 23 gennaio 2026. Lope e Teresa cercano di salvare il lavoro di Maria, mentre Curro affronta un incidente cadendo da cavallo. La settimana si preannuncia ricca di momenti di tensione e colpi di scena, offrendo ai fan della telenovela spagnola una panoramica sugli ultimi sviluppi delle vicende dei protagonisti.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate in onda dal 17 al 23 gennaio su Rete 4 assisteremo agli ultimi tentativi di Lope e Teresa per cercare di convincere Petra a ripensarci e non licenziare Maria. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni La Promessa: Petra irremovibile. Il licenziamento di Maria sembra ormai già deciso, e Lope e Teresa cercano di far tornare Petra sulla sua decisione coinvolgendo anche Samuel. Neppure quest’ultimo però, sembrerà riuscire a far cambiare idea alla governante, che dopo il via libera di Leocadia sarà determinata a sbarazzarsi dell’ex amica di Jana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 17 al 23 gennaio 2026: Lope e Teresa cercano di salvare il lavoro di Maria, Curro cade da cavallo Leggi anche: La Promessa, anticipazioni settimanali dal 10 al 16 gennaio 2026: Petra licenzia Maria Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 17 al 23 novembre 2025: Angela scopre che Cruz e Lorenzo stanno tramando contro Curro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Promessa, le anticipazioni delle puntate dall'11 al 17 gennaio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 12 gennaio: anticipazioni; Sconvolgimenti in arrivo a La Promessa: chi fermerà l'ascesa di Leocadia?; La promessa anticipazioni 15 gennaio 2026: Martina sprona Catalina a rivedere Adriano, riuscirà a convincerla?. La promessa anticipazioni 17 gennaio 2026: Pia si ingelosisce, Ana deve stare lontana da Maria! - Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 17 gennaio 2026? msn.com

La promessa anticipazioni dall'11 al 17 gennaio 2026: Leocadia prende il controllo totale della tenuta - Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda dall'11 al 17 gennaio 2026. msn.com

Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, La forza di una donna, La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 gennaio 2026 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda o ... msn.com

La Promessa: anticipazioni e nuovi intrighi nel palazzo dei Marchesi Domani alle 19:40 su Rete 4, torna La Promessa, la soap spagnola ambientata nei pressi di Cordova che tiene incollati milioni di telespettatori. In questa puntata, Padre Samuel e Lope n - facebook.com facebook

La promessa: Martina fa arrabbiare Alonso e non solo! #lapromessa #anticipazioni #spoiler x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.