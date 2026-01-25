La pop star svedese riporta in auge il trucco glitter anni 2000 con la sua estetica Lash Life Addio dunque Clean Girl make up? Il 2026 sarà pop

La pop star svedese riporta in auge il trucco glitter anni 2000, con la sua estetica

N egli ultimi anni, l’estetica clean girl della modella Hailey Bieber ha dominato il mondo della bellezza con il suo make up naturale, quasi impercettibile, con protagonisti una pelle luminosissima e toni neutri per occhi e labbra. Ma nel 2026, con l’arrivo del nuovo tour Midnight Sun di Zara Laon, qualcosa sta cambiando: la cantante svedese, 28 anni, – già icona pop di fama mondiale grazie a hit come Lush Life, Symphony e Pretty Ugly – ha trasformato i suoi beauty look sul palco in veri e propri manifesti di creatività e gioia, fatti di nuance fluo, glitter tattoo e applicazioni 3D. Un tramonto dell’estetica clean in favore di una bellezza più espressiva, audace e piena di colore: la Lush Life Aesthetic che prende il nome proprio dal famoso singolo della Laon. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli: “A Natale trucco soft, per Capodanno ribellione totale con glitter. Tendenze make up 2026? Il bianco la farà da padrone”In occasione delle festività natalizie, abbiamo intervistato il noto make-up artist Simone Belli, volto noto del mondo delle star.

Leggi anche: Capelli wet, ciocche scure punk, trucco glitter alternato al viso naturale. Hathaway ci mostra il lato fragile e umano dietro la diva pop

