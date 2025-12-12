Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli | A Natale trucco soft per Capodanno ribellione totale con glitter Tendenze make up 2026? Il bianco la farà da padrone

In occasione delle festività natalizie, abbiamo intervistato il noto make-up artist Simone Belli, volto noto del mondo delle star. Tra consigli di look e tendenze per il 2026, Belli condivide come scegliere il trucco perfetto per le feste, dal soft natalizio al ribelle Capodanno, anticipando le prossime mode che domineranno il settore beauty.

Con l’arrivo del periodo natalizio si è rinnovato anche l’ appuntamento ideato dal make-up artist Simone Belli, che da oltre dodici anni rappresentava un vero rito delle feste per chi desiderava valorizzarsi, risplendere e vivere un’esperienza dedicata alla bellezza. Un momento speciale per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera magica di dicembre, tra trucchi luminosi e styling d’effetto. Martedì 9 dicembre, gli spazi del Mediterraneo al Maxxi, all’interno del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, si sono trasformati in un incantevole giardino immaginario. In quel contesto suggestivo, Belli ha presentato la sua nuova collezione make-up, immersa in un mood onirico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli: “A Natale trucco soft, per Capodanno ribellione totale con glitter. Tendenze make up 2026? Il bianco la farà da padrone”

Stadio, conti e risultati. Paolo Scaroni, presidente del Milan racconta l'anno della svolta. Dai piani di Cardinale all'effetto Allegri, dal sogno scudetto all'obbligo della Champions League. L’intervista esclusiva del direttore Andrea Cabrini - facebook.com Vai su Facebook

David Ellison, presidente e CEO di #Paramount Skydance, in un’intervista esclusiva a CNBC ha illustrato le ragioni per cui l’offerta del gruppo per #WarnerBrosDiscovery produrrebbe risultati migliori in diversi ambiti rispetto a quella avanzata da #Netflix: a be Vai su X

Nana Komatsu è la nuova ambasciatrice globale di Chanel Beauty. Intervista esclusiva - Volto di Chanel da dieci anni, l'attrice e modella giapponese è ora beauty ambassador globale della maison. Scrive vogue.it

Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli

Video Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli Video Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli