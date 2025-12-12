Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli | A Natale trucco soft per Capodanno ribellione totale con glitter Tendenze make up 2026? Il bianco la farà da padrone

Superguidatv.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle festività natalizie, abbiamo intervistato il noto make-up artist Simone Belli, volto noto del mondo delle star. Tra consigli di look e tendenze per il 2026, Belli condivide come scegliere il trucco perfetto per le feste, dal soft natalizio al ribelle Capodanno, anticipando le prossime mode che domineranno il settore beauty.

Con l’arrivo del periodo natalizio si è rinnovato anche l’ appuntamento ideato dal make-up  artist   Simone Belli, che da oltre dodici anni rappresentava un vero rito delle feste per chi desiderava valorizzarsi, risplendere e vivere un’esperienza dedicata alla bellezza. Un momento speciale per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera magica di dicembre, tra trucchi luminosi e styling d’effetto. Martedì 9 dicembre, gli spazi del  Mediterraneo al Maxxi, all’interno del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, si sono trasformati in un incantevole giardino immaginario. In quel contesto suggestivo, Belli ha presentato la sua nuova collezione make-up, immersa in un mood onirico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

intervista esclusiva al make up artist delle star simone belli a natale trucco soft per capodanno ribellione totale con glitter tendenze make up 2026 il bianco la far224 da padrone

© Superguidatv.it - Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli: “A Natale trucco soft, per Capodanno ribellione totale con glitter. Tendenze make up 2026? Il bianco la farà da padrone”

intervista esclusiva make upNana Komatsu è la nuova ambasciatrice globale di Chanel Beauty. Intervista esclusiva - Volto di Chanel da dieci anni, l'attrice e modella giapponese è ora beauty ambassador globale della maison. Scrive vogue.it

Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli

Video Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli