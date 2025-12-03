Capelli wet ciocche scure punk trucco glitter alternato al viso naturale Hathaway ci mostra il lato fragile e umano dietro la diva pop
N el suo ultimo film intitolato Mother Mary, Anne Hathaway abbandona il beauty look glamour rassicurante per diventare una pop star vulnerabile e intensa. Come si vede nel trailer appena uscito, dove la vediamo con i capelli wet in tinta platino e ciocche scure punk. E un trucco che alterna ombretto glitter coprente e naturalezza. Raccontando la metamorfosi di una talentuosa attrice over 40, pronta a mostrarsi – e ad affascinare – anche mutando pelle. Il tacco si rompe e Anne Hathaway finisce a terra: la caduta sul set de “Il Diavolo veste Prada 2” X Anne Hathaway si trasforma nel nuovo film. L’attrice americana 43enne ha sempre avuto un talento raro: quello di attraversare le epoche del glamour come se cambiarsi pelle fosse parte del suo mestiere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
