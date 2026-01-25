La Piacenti restaura la grotta di Gesù

Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa hanno comunicato l’avvio dei lavori di restauro della Grotta della Natività a Betlemme. Questa operazione mira a preservare uno dei luoghi più importanti per la tradizione cristiana, garantendo la conservazione del sito nel rispetto delle sue caratteristiche storiche e spirituali. Il progetto si inserisce nell’impegno comune di tutela e valorizzazione del patrimonio religioso e culturale della regione.

Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa annunciano l'imminente inizio dei lavori di restauro della Grotta della Natività a Betlemme. L'iniziativa congiunta, unita alla cooperazione del Patriarcato ortodosso apostolico armeno, "procede sotto gli auspici della Presidenza dello Stato di Palestina, in conformità con il Decreto presidenziale sul restauro della Grotta della Chiesa della Natività per l'anno 2024 e con lo Status Quo storico che regola i Luoghi Santi", informano i francescani della Custodia. Ad eseguire il restauro sarà di nuovo l'eccellenza pratese, la ditta che solo due anni fa aveva "salvato" la Basilica della Natività, grazie a un importante e minuzioso intervento di riabilitazione: la Piacenti spa La scelta - riferiscono i media vaticani - si fonda sulla necessità di garantire continuità di metodo, di maestria artigianale e di sensibilità artistica nei confronti di un sito dal valore sacro senza pari.

