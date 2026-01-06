Il quarto Re Magio | arrivò tardi alla grotta ma incontrò Gesù nel momento più inaspettato

Il quarto Re Magio, arrivato in ritardo alla grotta di Betlemme, non trovò il Bambino come gli altri Re. Tuttavia, il suo incontro con Gesù nel momento più inatteso rappresenta un messaggio di speranza e di fede: anche nelle occasioni perse, può nascere un incontro prezioso. Questa leggenda ci invita a riflettere sull’importanza dei gesti di amore e sulla possibilità di trovare significato anche quando tutto sembra sfuggire.

La commovente leggenda del Re Magio che perse l'appuntamento a Betlemme, non trovò il Bambino, ma trovò il Cristo, ricordandoci che nessun gesto d'amore è mai sprecato nel viaggio della vita. La Chiesa non ha mai specificato quanti fossero realmente i Magi se tre o più: è la tradizione che tramanda il numero tre così,.

