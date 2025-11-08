Prato, 8 novembre 2025 – Se c’è un luogo che sfugge a latitudine e longitudine, che è ‘altro’, è la Grotta della Natività. Perché lì, per chi ha fede, la tradizione vuole sia nato il Bambino che ha cambiato la storia e il tempo, tagliandolo in due, come una mela. C’è infatti un prima di Cristo, e un dopo Cristo. Incastonata nel pancia più profonda della Basilica, a Betlemme, la Grotta si prepara al suo primo restauro. E sarà un’ impresa pratese, ambasciatrice di eccellenza in tutto il mondo, la Piacenti Spa, a mettere mano al luogo simbolo del cristianesimo. E’ un ritorno in Terra Santa per la ditta che quest’anno ha compiuto i 150 anni di vita, perché solo due anni fa la Piacenti aveva terminato il restauro della Basilica della Natività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte delle mani di Prato, Piacenti restaurerà la Grotta di Betlemme