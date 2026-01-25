Gli ultimi giorni dei Carlomagno, a Anguillara, sono segnati da un tragico evento che ha coinvolto Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati nella loro casa. La comunità locale si interroga sulle cause di questa drammatica vicenda, che ha suscitato dolore e riflessioni. Un episodio che ha lasciato un segno profondo, richiedendo attenzione e rispetto nei confronti di una vicenda così delicata.

Anguillara, la piccola cittadina vicino Roma, è ancora scossa dalla tragedia che ha visto protagonisti Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati nella loro abitazione. La coppia, entrambi sopraffatti dalla vergogna e dalla paura del giudizio pubblico, aveva cercato di mantenere un profilo basso dopo la confessione del figlio Claudio: " Sì, ho ucciso mia moglie Federica Torzullo ". Una rivelazione che ha fatto crollare il fragile equilibrio familiare e ha spinto i genitori verso l’ estremo gesto. Giorni di fuga e anonimato. Chi li ha incrociati negli ultimi giorni li descrive come figure evanescenti, quasi fantasmi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La paura, gli hater, la parrucca: gli ultimi giorni dei Carlomagno

“Perché la madre indossava una parrucca”. Genitori Carlomagno, la scoperta dopo la tragediaIn seguito alla tragica vicenda di Federica Torzullo, si è scoperto che i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti.

