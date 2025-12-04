**Sondrio | cade un elicottero con 5 persone a bordo**
Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Un elicottero, con cinque persone a bordo, è precipitato al suolo a Lanzada, in provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8.30 di questa mattina. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118 Areu, i carabinieri di Sondrio e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it
