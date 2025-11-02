Nuova Sondrio buona partita ma ancora nessun punto | con la Casatese finisce 4-2
Arrivano i gol, ma non i punti per la Nuova Sondrio, che nella decima giornata del girone B di Serie D deve arrendersi 4-2 alla Casatese Merate. Sul campo lecchese, reso pesante dalla pioggia battente, la formazione di mister Marco Amelia disputa una partita coraggiosa, intensa e ricca di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie D - 10a giornata Casatese Merate - Nuova Sondrio ? Domenica 2 novembre - h14:30 Stadio Ferrario - Merate - facebook.com Vai su Facebook
Il Sondrio lotta ma cede al Chievo Verona 0-2 - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone B ... Da calciomagazine.net
La Nuova Sondrio muove finalmente la classifica - Nel primo tempo sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: all'11' cross da trequarti di De Simone, colpo di testa di Alfiero respinto da Uccelletti, ma sulla ribattuta Perna è il più lesto di ... today.it scrive