Il Comune di Bientina intitola un’aula studio a Giulio Regeni a 10 anni dalla morte

Il Comune di Bientina ha deciso di intitolare un’aula studio a Giulio Regeni, in occasione del decimo anniversario del suo rapimento e decesso. L’iniziativa mira a onorare la memoria di Regeni, mantenendo viva l’attenzione sulla sua figura e rafforzando l’impegno per la verità e la giustizia. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza alla famiglia, nel rispetto della sua memoria.

BIENTINA – In occasione del decimo anniversario dal rapimento e dalla tragica scomparsa di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016, il Comune di Bientina intende rendere omaggio alla sua figura, rinnovando la propria vicinanza alla famiglia e ribadendo con forza l’impegno a non dimenticare. Un impegno che non vuole essere solo simbolico, ma concreto e duraturo. Per questo, nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale procederà all’intitolazione di un’aula studio aperta alla collettività all’interno della villa comunale Pacini Battaglia, attualmente in fase di conclusione dei lavori di ristrutturazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Il Comune di Nichelino intitola l'InformaGiovani a Giulio Regeni: "Cercare la verità non è mai una colpa"Il Comune di Nichelino dedica l’InformaGiovani a Giulio Regeni con il messaggio: Giulio Regeni: la verità sepolta da 10 anniA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso resta irrisolto e di grande attualità. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Passeggiata dal Lago della Gherardesca al Bottaccio; Un'aula studio per Giulio Regeni; Carnevale Bientinese, tradizione e nuove sorprese: in arrivo il nuovo carro che stupirà!; Controlli contro la malamovida: fermate tre persone alla guida sotto l'effetto di alcol. Bientina, al via i lavori per il nuovo acquedotto in via di FungaiaBientina, 27 giugno 2025 - È cominciato in questi giorni, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un intervento di Acque nel Comune di Bientina. I lavori, pianificati dal gestore ... lanazione.it Il carnevale è... giovane: Il cambio generazionale è la nostra vera forza. Bientina pronta a sfilareViaggio dietro le quinte in attesa del debutto. I tanti progetti dell’associazione ... msn.com ALLA RICERCA DEI PRESEPI! Prosegue la caccia al tesoro più natalizia che c’è, organizzata da Pro Loco Bientina e Noi Della Madonna Del Bosco, con il patrocinio del Comune di Bientina. Sono 28 i presepi sparsi per tutto il territorio bientinese! Puoi p - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.