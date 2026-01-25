la meloni porta i miliardi arabi nel piano casa

Il governo italiano ha avviato una collaborazione con gli Emirati Arabi, grazie a un rapporto di fiducia consolidato. Il fondo Mubadala, in partnership con Cdp, investirà in un progetto da 20 miliardi di euro, finalizzato alla realizzazione di abitazioni a prezzi accessibili per circa 300.000 persone. Questa iniziativa mira a favorire l’edilizia abitativa e a rafforzare i legami economici tra Italia e Emirati.

Grazie al rapporto di fiducia del governo con gli Emirati, il fondo sovrano Mubadala investirà con Cdp nel progetto da 20 miliardi che garantirà abitazioni a prezzi calmierati a 300.000 persone. Pronti altri grandi finanziatori. Centrale il ruolo di Confindustria. Era il 24 febbraio del 2025 e il premier, Giorgia Meloni, incontrava a Palazzo Chigi il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Il capo del governo descriveva l’incontro come una «giornata storica», come «la prima visita di Stato» dell’Emiro di Abu Dhabi nel Belpaese. Evidenziava la firma di 40 intese bilaterali, facendo capire però che il meglio dovesse ancora arrivare: siamo nel pieno di un «work in progress», perché dei partner potenzialmente lontani hanno deciso di «condividere un importantissimo pezzo del loro cammino insieme». 🔗 Leggi su Laverita.info

Meloni a Porta a Porta: “Ok a Putin nel Board of Peace. Per l’Italia una grande opportunità esserci”Durante lo speciale di Porta a Porta dedicato ai trent'anni del programma, Giorgia Meloni ha commentato l'adesione di Putin al Board of Peace, sottolineando l'importanza per l’Italia di partecipare a questa iniziativa.

Il piano europeo sulla casa supera il piano fantasma di Meloni e SalviniIl piano europeo sulla casa si presenta come un'iniziativa concreta, superando le proposte ancora poco chiare e non definite di Meloni e Salvini.

