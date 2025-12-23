A Predazzo, in provincia di Trento, si sono svolti i campionati italiani di salto con gli sci, su un trampolino recentemente rinnovato in preparazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti, Giovanni Bresadola e Annika Sieff hanno conquistato i titoli nazionali, confermando il loro talento in un contesto di grande interesse per il salto italiano.

A Predazzo (in provincia di Trento) sono andati in scena i campionati italiani di salto con gli sci, su un trampolino ristrutturato in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento odierno rappresentava un vero e proprio test in vista dei Giochi, risultando più che positivo dopo alcune piccole modifiche apportate all’incidenza del dente della struttura. Giovanni Bresadola si è imposto sul fronte maschile con il punteggio di 240.5, conseguito grazie a due salti che hanno superato i 100 metri e che gli hanno permesso di superare Alex Insam (campione uscente) di mezzo punto. Bresadola è tornato a imporsi dopo il sigillo del 2022, sul gradino più basso del podio è invece salito Francesco Cecon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Giovanni Bresadola e Annika Sieff vincono i campionati italiani

Leggi anche: Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20

Leggi anche: Salto con gli sci: a Nozomi Maruyama la prima femminile di Lillehammer. Annika Sieff a metà classifica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Salto con gli sci: Hoffmann guida nella qualificazione delle squalifiche a Engelberg, avanti Insam e Bresadola; Insam e Bresadola qualificati per la prima sfida di Engelberg; la qualificazione va a Hoffmann; Salto con gli Sci - A Felix Hoffmann la Qualificazione ad Engelberg. Insam e Bresadola in gara.; SALTO SPECIALE “OPEN” A PREDAZZO.

Prove di Olimpiadi a Predazzo con i tricolori di salto: Sieff e Bresadola non deludono le attese - Sul trampolino a cinque cerchi ecco le sfide valide per l'assegnazione dei titoli italiani, con i due trentini che esultano in casa (Insam battuto per solo mezzo punto nella ... neveitalia.it

Sieff e Bresadola campioni italiani; a Predazzo i titoli giovanili vanno a Runggaldier e Gartner - La padrona di casa Annika Sieff (Fiamme Oro) e l’altro trentino Giovanni Bresadola (Esercito) sono i campioni italiani di salto, il due portacolori dello Sc Gardena Leonie Runggaldier e Maximilian ... fisi.org