La Lazio denuncia alla Procura di Roma pressioni sul mercato e trattativa sabotate | cosa può accadere
La Lazio ha presentato un esposto alla Procura di Roma, denunciando pressioni sul mercato e trattative interrotte improvvisamente. La società segnala atteggiamenti ritenuti intimidatori e tentativi di sabotare le negoziazioni, sollevando questioni sulla regolarità delle operazioni di mercato e sulla trasparenza delle trattative in corso.
Trattative saltate all’ultimo momento e messaggi ritenuti intimidatori spingono la Lazio a presentare un esposto. La procura di Roma apre un’inchiesta per fare luce su presunte interferenze e diffamazioni nel mercato di gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it
La Lazio denuncia alla Procura di Roma pressioni sul mercato e trattativa sabotate: cosa può accadereTrattative saltate all’ultimo momento e messaggi ritenuti intimidatori spingono la Lazio a presentare un esposto ... fanpage.it
Lazio | Fabiani, le pressioni sul mercato e le trattative sabotate: la denunciaRASSEGNA STAMPA - Presenterò una denuncia alla FIGC e alla Procura della Repubblica per fatti molto strani accaduti nella trattativa di Taylor. Io non sono ricattabile, non faccio ... lalaziosiamonoi.it
La S.S. #Lazio ha formalmente depositato una denuncia alla procura di Roma, sostenendo che alcune trattative di mercato invernali siano state sabotate da pressioni esterne. 1/3 x.com
