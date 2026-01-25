La Lazio denuncia alla Procura di Roma pressioni sul mercato e trattativa sabotate | cosa può accadere

Da fanpage.it 25 gen 2026

La Lazio ha presentato un esposto alla Procura di Roma, denunciando pressioni sul mercato e trattative interrotte improvvisamente. La società segnala atteggiamenti ritenuti intimidatori e tentativi di sabotare le negoziazioni, sollevando questioni sulla regolarità delle operazioni di mercato e sulla trasparenza delle trattative in corso.

Trattative saltate all’ultimo momento e messaggi ritenuti intimidatori spingono la Lazio a presentare un esposto. La procura di Roma apre un’inchiesta per fare luce su presunte interferenze e diffamazioni nel mercato di gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

