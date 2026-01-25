La Igor Volley sconfitta nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si è fermata in semifinale nelle Final Four della Coppa Italia Frecciarossa 2026, segnando la fine del percorso in questa edizione della competizione. La squadra ha affrontato la sfida con impegno, ma non è riuscita a superare l’avversario, concludendo così la propria partecipazione alla fase finale.

Si ferma in semifinale la corsa della Igor Volley di Lorenzo Bernardi nelle Final Four della Coppa Italia Frecciarossa 2026. La spunta Conegliano, che oggi, domenica 25 gennaio, sfiderà Scandicci, la vincente dell'altra semifinale, mentre alle azzurre non basta la grande prestazione offensiva di.

