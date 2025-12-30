Igor Volley a Novara i quarti di finale di Coppa Italia con il Vero Volley
La Igor Volley di Novara, guidata da Lorenzo Bernardi, si appresta a disputare i quarti di finale di Coppa Italia contro il Vero Volley. La partita si terrà al Pala Igor, in un ambiente pieno di entusiasmo, con l’obiettivo di accedere alla Final Four di Torino, prevista per gennaio 2025. Un appuntamento importante che chiude il percorso agonistico del 2024, coinvolgendo la squadra e i suoi tifosi in un momento di grande attesa.
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara a chiudere il 2025 "agonistico" in un Pala Igor gremito per la supersfida con Milano che mette in palio un posto alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, in programma il 24-25 gennaio a Torino. Le azzurre chiuderanno anche un vero e proprio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
