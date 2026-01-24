Igor Volley via alla Final Four di Coppa Italia con la supersfida a Conegliano

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si appresta a partecipare alla nona Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, che si terrà nel fine settimana a Torino. La squadra affronta questa fase con l’obiettivo di mettere in mostra il proprio livello competitivo, affrontando una delle sfide più importanti della stagione. La manifestazione rappresenta un momento chiave per il team, impegnato a dimostrare costanza e determinazione nel percorso di crescita.

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara alla sua nona Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, in programma nel week end a Torino.Conegliano, Novara, Scandicci e Chieri si sfideranno a caccia dell'edizione 2026 della competizione che assegna la coccarda tricolore. Ad aprire il programma.🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Igor Volley va in Final Four di Coppa Italia: azzurre vittoriose 3-1 su MilanoLa Igor Volley si qualifica per la Final Four di Coppa Italia, battendo Milano 3-1 in una partita giocata al Pala Igor, tutto esaurito.

Igor Volley, via alla Final Four di Coppa Italia con la supersfida a ConeglianoAzzurre in campo oggi pomeriggio a Torino, dove Conegliano, Novara, Scandicci e Chieri si sfideranno a caccia dell'edizione 2026 della competizione che assegna la coccarda tricolore ... novaratoday.it

Igor Volley: vittoria in tre set contro PerugiaVittoria da tre punti per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera 3-0 Perugia e si avvicina nel migliore dei modi alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa in programma nel weekend a Torino. novaratoday.it

Training mode on L'Igor Volley Novara è al lavoro sul taraflex dell'Inalpi Arena Tutto pronto per la semifinale di domani contro l'Imoco