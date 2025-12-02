Forlì celebra la Giornata del volontariato | un convegno dedicato al valore del dono e dell’impegno civile

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, il salone comunale di Forlì ospiterà un convegno promosso dal MoVI – Movimento di Volontariato Italiano, coordinamento territoriale di Forlì-Cesena. L’iniziativa, aperta ai volontari e a tutta la cittadinanza, si svolgerà dalle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

forl236 celebra giornata volontariatoLecce celebra la Giornata Internazionale del Volontariato: nasce GenV, premi alle eccellenze sociali e una città che diventa laboratorio civile - Lecce si prepara a vivere una Giornata Internazionale del Volontariato capace di superare la ritualità delle celebrazioni ufficiali. Segnala corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Celebra Giornata Volontariato