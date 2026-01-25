La fontana di Cartoceto torna a brillare

La fontana di Cartoceto, uno dei principali simboli del centro storico, torna a essere visibile e funzionante grazie all’intervento della Pro loco. Dopo un periodo di restauro e manutenzione, l’opera si presenta di nuovo integra, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico della città e a mantenere vivo il suo carattere identitario. Un intervento importante per preservare e promuovere la bellezza del centro di Cartoceto.

Grazie all'impegno della Pro loco è tornato a splendere e a zampillare uno dei simboli del centro storico di Cartoceto. Oggi alle 18,45 in piazza Garibaldi si terrà l'inaugurazione della storica fontana, recentemente restaurata. Nei confronti della quale esprime gratitudine il sindaco facente funzione Matteo Andreoni. "Si tratta di un'iniziativa che ridà nuova luce all'antica fontana di piazza Garibaldi, ne cuore del capoluogo, e che va nella direzione dell'ulteriore valorizzazione e promozione del nostro borgo storico. Il Comune di Cartoceto ha concesso per tale iniziativa il patrocinio non oneroso.

