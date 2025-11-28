Borgo Croce | torna a brillare il Villaggio di Natale

Reggiotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dopo il successo delle ultime due edizioni, che hanno accolto oltre 30.000 visitatori, Borgo Croce è pronto a brillare nuovamente con il Villaggio di Natale 2025, un appuntamento imperdibile per famiglie. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

