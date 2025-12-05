Castelmarte la notte torna a brillare | il New Jimmy riapre la pista

Dopo mesi di silenzio e serrande abbassate, il New Jimmy di Castelmarte è pronto a riaccendere le luci. La questura ha notificato ai titolari la decisione del pubblico ministero Michele Pecoraro: il locale viene restituito ai legittimi proprietari e può tornare in attività.Per chi ama la disco. 🔗 Leggi su Quicomo.it