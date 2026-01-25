La festa della Jolly Runner Prato, tenutasi a Bacchereto il 25 gennaio 2026, ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione per la comunità di podisti. Un'occasione per celebrare un anno di passione, amicizia e impegno, rafforzando i legami e guardando con fiducia al futuro del sodalizio. Un evento che testimonia l'importanza dello sport come elemento di aggregazione e valori condivisi.

Bacchereto, 25 gennaio 2026 – Una comunità che corre, festeggia e guarda al futuro Una giornata di sorrisi, memoria e progettualità quella vissuta oggi dalla Jolly Runner Prato, che è tornata a riunirsi per celebrare il proprio compleanno, confermandosi non solo come sodalizio sportivo, ma come autentica comunità di valori, amicizia e passione podistica. La festa sociale ha rappresentato l’occasione per ritrovarsi, stringersi idealmente attorno a una storia fatta di chilometri macinati insieme e guardare con entusiasmo ai prossimi appuntamenti che attendono il gruppo. Nel corso della conviviale, il presidente Vincenzo Broccolo ha ripercorso con orgoglio il cammino della società, soffermandosi in particolare su uno degli eventi più attesi del calendario podistico locale: la 12ª edizione della “Corri Seano – Percorrendo le colline del Montalbano”, in programma domenica 22 febbraio, con partenza e arrivo presso la Casa del Popolo di Seano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa della Jolly Runner Prato, un anno di passione e podismo

Jolly Runner Seano. Il calendario 2026Il calendario 2026 di Jolly Runner Seano presenta un quadro aggiornato delle principali manifestazioni podistiche in provincia di Prato.

Paglieta in festa per la 6/8 Ore di podismo: tutti i risultatiPaglieta ha recentemente ospitato la 68 Ore di podismo, evento organizzato dai Lupi d’Abruzzo e dalla pro loco Aps Paglieta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Seconda, derby a Jolly e Chiesanuova. Tavola in testa da solo; C’è il jolly per il turismo: nuovi calendari scolastici; Cantieri in autostrada: confermata la sospensione nei periodi più trafficati, si pensa alla corsia jolly per ridurre le code; Serata anni '90 al Five di Tavagnacco.

La festa della Jolly Runner Prato, un anno di passione e podismoBacchereto, 25 gennaio 2026 – Una comunità che corre, festeggia e guarda al futuro Una giornata di sorrisi, memoria e progettualità quella vissuta oggi dalla Jolly Runner Prato, che è tornata a riunir ... lanazione.it

E’ più di una torta, e’ il centro della festa, il simbolo di un nuovo anno da celebrare insieme! #anticapasticceriajolly #pasticceriajollyrimini #pasticceriaartigianale #jollyrimini #riminicaffe #riminigelateria #aperitivorimini #briosches #mignion #caffeteriarimini - facebook.com facebook