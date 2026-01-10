Paglieta in festa per la 6 8 Ore di podismo | tutti i risultati

Paglieta ha recentemente ospitato la 6/8 Ore di podismo, evento organizzato dai Lupi d’Abruzzo e dalla pro loco Aps Paglieta. La manifestazione, svoltasi poco prima del Capodanno, ha avuto come obiettivi principali la valorizzazione del centro storico e la promozione dello sport locale. Di seguito, vengono pubblicati i risultati ufficiali della competizione, che ha coinvolto numerosi atleti e appassionati del territorio.

Paglieta in festa per la 68 Ore di podismo: svoltasi pochi giorni prima del Capodanno è stata messa agli archivi dal sodalizio Lupi d'Abruzzo e dalla pro loco Aps Paglieta, centrando i suoi principali obiettivi: valorizzare il centro storico paglietano con una competizione podistica e animare il.

