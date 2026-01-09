Jolly Runner Seano Il calendario 2026
Il calendario 2026 di Jolly Runner Seano presenta un quadro aggiornato delle principali manifestazioni podistiche in provincia di Prato. Vincenzo Broccolo, presidente dell’associazione e responsabile dell’atletica leggera Uisp, analizza lo stato di salute delle discipline podistiche locali, offrendo un’istantanea delle attività previste e delle sfide future per il settore. Un documento utile per atleti, appassionati e organizzatori che desiderano conoscere le iniziative sportive in programma nel nuovo anno.
All’inizio del 2026 lo stato di salute di diverse discipline podistiche in provincia di Prato, nelle parole dello storico presidente della associazione podistica Jolly Runner di Seano, Vincenzo Broccolo, consigliere nonché responsabile per l’atletica leggera dell’Uisp. "Nella provincia nel 2025 c’è stata una piccola ripresa per quanto riguarda i partecipanti alle varie manifestazioni podistiche. Purtroppo, si è avuto un calo degli eventi sportivi. Di sicuro - continua Broccolo - con il covid si è registrato un calo del 50% dei partecipanti che si sono spostati su camminate libere, senza obbligo di certificato medico e senza nessuna iscrizione e ad oggi non siamo tornati ancora ai numeri pre-covid". 🔗 Leggi su Lanazione.it
