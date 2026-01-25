Kitzbühel è riconosciuta come il cuore dello sci alpino, e la vittoria di Franzoni sulla celebre Streif conferma la sua preparazione e determinazione. Questo risultato dimostra che l’atleta italiano può competere ai massimi livelli, lasciando un segnale importante in vista dei prossimi Giochi. La sua prestazione non è un episodio isolato, ma il risultato di impegno e costanza.

Lo diceva Agatha Christie: tre indizi fanno una prova. Ma qui siamo addirittura a quattro. Terzo a dicembre nel superG della Val Gardena. Poi, la scorsa settimana, primo sempre in superG e terzo in discesa nel tempio di Wengen. E ieri l’apoteosi nella madre di tutte le gare di discesa, sulla Streif di Kitzbuehel, dove entrare nell’albo d’oro, per molti, è anche più ambìto e prestigioso che conquistare l’oro olimpico. Giovanni Franzoni ha domato la pista austriaca da campione consumato, dopo aver fatto segnare il miglior tempo in entrambe le prove. Ha beffato sua maestà Marco Odermatt, alla terza piazza d’onore sulla Streif e respinto dall’azzurro per 7 centesimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kitzbuhel è la Wimbledon dello sci: Franzoni non è un fuoco di paglia

Giovanni Franzoni vince la discesa libera di Kitzbühel, la gara più importante dello sciGiovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpino.

Coppa del Mondo, Franzoni nella leggenda dello sci alpino: vince in discesa a KitzbuhelIl 24 gennaio 2026, a Kitzbühel, Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria in discesa nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Franzoni, sono lacrime da leggenda. A Kitzbühel arriva la consacrazione: Incredibile, ma Matteo era con me»L’azzurro sulla Streif ha battuto anche Odermatt e ha ricordato l’amico Franzoso, scomparso in settembre Un anno fa eravamo in camera insieme, me lo sentivo. Dopo le prove ci siamo messaggiati con Si ... msn.com

Franzoni, those are legendary tears. The consecration arrives in Kitzbühel: It's incredible, but Matteo was with me.The Italian also beat Odermatt on the Streif and remembered his friend Franzoso, who passed away in September: A year ago we were in the room together, I could feel it. After rehearsals we texted eac ... sport.quotidiano.net

VITTORIA IMPORTANTISSIMA DI FRANZONI, ANCHE LA DISCESA É SUA! Capolavoro di #GiovanniFranzoni! Il campione lombardo conquista il gradino più alto del podio nella discesa libera di Kitzbuhel, la più prestigiosa di Coppa del mondo. Gr - facebook.com facebook

4 italiani nei primi 8. Nella discesa di Kitzbuhel. È oramai ufficiale. È valanga AZZURRA! 1 #Franzoni 3 Schieder 6 Paris 8 Casse x.com