Dopo la partita contro il Napoli, Khephren Thuram si distingue come miglior in campo, attirando l’attenzione di Marcus e papà Lilian. Un momento che evidenzia la crescita del giovane talento e il clima di soddisfazione per l’Inter. La scena si inserisce nel contesto di un match importante, offrendo spunti di riflessione sulla formazione e le prestazioni delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Khephren Thuram incanta contro il Napoli, conquistando il premio di migliore in campo sotto gli occhi del fratello Marcus e di papà Lilian. La serata dell’Allianz Stadium non ha emesso solo verdetti per la corsa Champions, ma ha regalato un suggestivo spaccato familiare che intreccia i destini delle grandi del nostro calcio. Khephren Thuram, dinamico centrocampista della Juventus dotato di una fisicità straripante e di un’ottima visione di gioco, è stato il protagonista assoluto della vittoria della squadra guidata da Luciano Spalletti — tecnico di Certaldo che ha saputo ridare un’identità offensiva alla Vecchia Signora — contro i campioni in carica del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Khephren Thuram brilla a Torino, Marcus osserva e l’Inter sorride: il siparietto nel post partita

Leggi anche: Thuram Inter, la battuta di Khephren: «Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…»

Khephren Thuram non vuole, ma uno scambio col fratello Marcus sarebbe positivo per Inter e JuveKhephren Thuram ha affermato di non voler trasferirsi all'Inter, ma un possibile scambio con il fratello Marcus potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per entrambe le società.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Thuram a DAZN: Vittoria di gruppo, siamo contenti di giocare insieme. Felice che mio fratello sia venuto a vedermi. L'esultanza? Abbiamo bevuto un caffèKhephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue considerazione al termine di Juventus-Napoli, gara dominata dai bianconeri (3-0): Spalletti ti diceva di stare più avanti e anche ... tuttojuve.com

Juve, Thuram a Sky: Vittoria di squadra, sofferto quando c'era da soffrireIl centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match casalingo contro il Napoli vinto per 3-0 e valido per la 22^ giornata di Serie ... tuttonapoli.net

Non solo Lilian Thuram...anche Marcus a guardare Khephren e la Juve #Tuttosport #Juventus #Napoli #Thuram x.com

A Khephren Thuram basta la Francia per giocare insieme a suo fratello Marcus Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", il centrocampista della Juventus ha espresso la sua volontà di giocare ancora nella Juventus, escludendo un suo futuro in nerazzurr - facebook.com facebook