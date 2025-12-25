Thuram Inter la battuta di Khephren | Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…
Inter News 24 Thuram Inter, il siparietto natalizio tra i due fratelli: Khephren scherza sul regalo per Marcus e accende il sorriso dei tifosi nerazzurri. Un momento leggero, natalizio e carico di ironia quello andato in scena durante l’intervista concessa da Khephren Thuram a DAZN ed EA Sports FC Italia. Il centrocampista della Juventus, classe 2001, si è prestato a un gioco sui regali da fare ai compagni di squadra, soffermandosi però soprattutto su un nome speciale: quello del fratello maggiore Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter e punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Alla domanda su quale regalo farebbe a Marcus, Khephren ha risposto con una battuta destinata a far discutere e sorridere: «A mio fratello una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19». 🔗 Leggi su Internews24.com
