Inter News 24 Thuram Inter, il siparietto natalizio tra i due fratelli: Khephren scherza sul regalo per Marcus e accende il sorriso dei tifosi nerazzurri. Un momento leggero, natalizio e carico di ironia quello andato in scena durante l’intervista concessa da Khephren Thuram a DAZN ed EA Sports FC Italia. Il centrocampista della Juventus, classe 2001, si è prestato a un gioco sui regali da fare ai compagni di squadra, soffermandosi però soprattutto su un nome speciale: quello del fratello maggiore Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter e punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Alla domanda su quale regalo farebbe a Marcus, Khephren ha risposto con una battuta destinata a far discutere e sorridere: «A mio fratello una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, la battuta di Khephren: «Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…»

Leggi anche: Khephren Thuram Inter, può ricongiungersi al fratello Marcus in nerazzurro? Ausilio ha già in mente una pedina di scambio

Leggi anche: Rinnovi in vista per Marcus e Khephren Thuram? La posizione dei calciatori è chiara

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inter su Khephren Thuram? Svelata la posizione della Juventus sull'interesse dei Nerazzurri.

Inter, “raddoppiano” i Thuram: il piano per Khephren della Juventus - In casa Inter si sogna di allargare la "famiglia" Thuram. newsmondo.it