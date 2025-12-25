Thuram Inter la battuta di Khephren | Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Thuram Inter, il siparietto natalizio tra i due fratelli: Khephren scherza sul regalo per Marcus e accende il sorriso dei tifosi nerazzurri. Un momento leggero, natalizio e carico di ironia quello andato in scena durante l’intervista concessa da Khephren Thuram a DAZN ed EA Sports FC Italia. Il centrocampista della Juventus, classe 2001, si è prestato a un gioco sui regali da fare ai compagni di squadra, soffermandosi però soprattutto su un nome speciale: quello del fratello maggiore Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter e punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Alla domanda su quale regalo farebbe a Marcus, Khephren ha risposto con una battuta destinata a far discutere e sorridere: «A mio fratello una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19». 🔗 Leggi su Internews24.com

thuram inter la battuta di khephren ecco che cosa vorrei regalare per natale a marcus8230

© Internews24.com - Thuram Inter, la battuta di Khephren: «Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…»

Leggi anche: Khephren Thuram Inter, può ricongiungersi al fratello Marcus in nerazzurro? Ausilio ha già in mente una pedina di scambio

Leggi anche: Rinnovi in vista per Marcus e Khephren Thuram? La posizione dei calciatori è chiara

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inter su Khephren Thuram? Svelata la posizione della Juventus sull'interesse dei Nerazzurri.

thuram inter battuta khephrenInter, “raddoppiano” i Thuram: il piano per Khephren della Juventus - In casa Inter si sogna di allargare la "famiglia" Thuram. newsmondo.it

thuram inter battuta khephrenJuventus, Thuram scherza sui regali di Natale: «A mio fratello una maglia della Juve con scritto Thuram 19» – VIDEO - Juventus, Khephren Thuram scherza sul Natale: «A mio fratello regalerei una maglia della Juve con scritto Thuram 19» – VIDEO Khephren Thuram, in un video diffuso da DAZN, ha svelato quali regali scegl ... calcionews24.com

thuram inter battuta khephrenInter, non solo Marcus Thuram: assalto a Khéphren Thuram della Juventus - Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Liverpool, l'Inter guidata da Cristian Chivu è ... fantamaster.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.