Kelly Doualla apre la stagione controlla e si qualifica alla finale dei 60 metri a Parigi

Kelly Doualla ha inaugurato la stagione agonistica partecipando alla tappa del World Indoor Tour a Parigi. In pista all'AccorArena, ha dimostrato determinazione e preparazione, qualificandosi per la finale dei 60 metri. Questo evento rappresenta un importante passo nel percorso dell’atleta, inserendosi nel circuito internazionale di atletica indoor.

Kelly Doualla ha aperto la propria stagione agonistica, scendendo in pista alla AccorArena di Parigi per prendere parte a una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Prima apparizione in carriera in un meeting al di fuori dei confini italiani per la formidabile velocista lombarda, che ad appena 16 anni si è cimentata in una esigente sfida con alcune delle migliori sprinter in circolazione. La Campionessa d'Europa Under 20 sui 100 metri ha corso nelle batterie dei 60 metri nella capitale francese, rientrando in gara dopo 168 giorni (la sua ultima apparizione nella velocità risaliva allo scorso 10 agosto, quando contribuì al trionfo della 4×100 agli Europei U20 dopo il sigillo a livello individuale in quel di Tampere).

