Perché oggi non basta più dirsi liberali La riflessione di Arditti

In un mondo in rapido cambiamento, il semplice atto di definirsi liberali non è più sufficiente. È necessario approfondire e rinnovare il pensiero, affrontando sfide attuali con spirito critico e innovativo. La riflessione di Arditti, nata da un confronto serio e concreto promosso da Roberto Occhiuto, invita a ripensare il ruolo del liberalismo nel contesto contemporaneo, andando oltre le etichette e cercando soluzioni reali.

Ho partecipato con piacere all'iniziativa promossa da Roberto Occhiuto sulla prospettiva liberale. Un confronto serio, non rituale. Proprio per questo vale la pena chiarire un punto decisivo: oggi non basta più dirsi liberali. Bisogna spiegare quale liberalismo si intende. Perché quello classico, novecentesco, costruito sull'idea che il mercato e la concorrenza siano forze autosufficienti e quasi naturali, è stato superato dalla realtà prima ancora che dal dibattito teorico. Il tempo in cui viviamo ha prodotto una frattura storica profonda: tecnologica, geopolitica, industriale. E ogni frattura di questo tipo obbliga a riscrivere le categorie del pensiero politico.

