Masci replica a Sola sulla Nuova Pescara | Mai detto di non volere la fusione si è superato il limite

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, risponde alle dichiarazioni di Paolo Sola del M5s sulla fusione con la Nuova Pescara. Masci chiarisce di non aver mai escluso questa eventualità, sottolineando però che si è superato il limite in termini di ritardi e problematiche tecniche. La discussione riguarda l’iter della fusione e le sue criticità, evidenziando la complessità del processo e le diverse posizioni politiche in campo.

Dura replica del sindaco Carlo Masci al consigliere comunale del M5s Paolo Sola, che nei giorni scorsi l'aveva attaccato a margine dell'approvazione da parte dell'assemblea costitutiva della relazione dell'ufficio fusione, che aveva rilevato gravi ritardi e problematiche tecniche per la nascita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

