Masci replica a Sola sulla Nuova Pescara | Mai detto di non volere la fusione si è superato il limite
Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, risponde alle dichiarazioni di Paolo Sola del M5s sulla fusione con la Nuova Pescara. Masci chiarisce di non aver mai escluso questa eventualità, sottolineando però che si è superato il limite in termini di ritardi e problematiche tecniche. La discussione riguarda l’iter della fusione e le sue criticità, evidenziando la complessità del processo e le diverse posizioni politiche in campo.
Dura replica del sindaco Carlo Masci al consigliere comunale del M5s Paolo Sola, che nei giorni scorsi l'aveva attaccato a margine dell'approvazione da parte dell'assemblea costitutiva della relazione dell'ufficio fusione, che aveva rilevato gravi ritardi e problematiche tecniche per la nascita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: L'associazione Nuova Pescara e i comitati pro-fusione a Marsilio e Sospiri: "Il provincialismo politico va superato"
Leggi anche: Sola (M5s) sul processo di fusione per la Nuova Pescara: "Sta naufragando per volontà di una regia che vuole una proroga"
L'assessore Pignoli replica al M5s: Il nostro lavoro va avanti, il canile si farà.
Sola (M5s) sul processo di fusione per la Nuova Pescara: "Sta naufragando per volontà di una regia che vuole una proroga" - Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola interviene in merito alla relazione tecnica dell’Ufficio di Fusione per il monitoraggio intermedio 2025 ... ilpescara.it
Masci replica al Pd, riesce solo denigrare chi fa - Dopo le accuse del Pd sui "lavori spezzatino" nell'area di risulta per la costruzione della sede pescarese della Regione Abruzzo, è arrivata la replica del sindaco di Pescara Carlo Masci . ansa.it
CANILE Lndc Animal Protection: "Indignati per la vicenda del canile, ennesima promessa non mantenuta da Masci" https://cityne.ws/GTZHI - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.