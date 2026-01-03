Masci replica a Sola sulla Nuova Pescara | Mai detto di non volere la fusione si è superato il limite

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, risponde alle dichiarazioni di Paolo Sola del M5s sulla fusione con la Nuova Pescara. Masci chiarisce di non aver mai escluso questa eventualità, sottolineando però che si è superato il limite in termini di ritardi e problematiche tecniche. La discussione riguarda l’iter della fusione e le sue criticità, evidenziando la complessità del processo e le diverse posizioni politiche in campo.

Masci replica al Pd, riesce solo denigrare chi fa - Dopo le accuse del Pd sui "lavori spezzatino" nell'area di risulta per la costruzione della sede pescarese della Regione Abruzzo, è arrivata la replica del sindaco di Pescara Carlo Masci . ansa.it

CANILE Lndc Animal Protection: "Indignati per la vicenda del canile, ennesima promessa non mantenuta da Masci" https://cityne.ws/GTZHI - facebook.com facebook

