Spalletti | Napoli inferiore alla Juve? Conte ha ragione da un punto di vista tecnico e strutturale

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la differenza tra la sua squadra e la Juventus, affermando che dal punto di vista tecnico e strutturale la Juve è superiore. La dichiarazione è arrivata durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce, sottolineando un’analisi obiettiva delle rispettive forze delle due squadre. Spalletti ha quindi evidenziato aspetti tattici e organizzativi come elementi chiave nel confronto tra le due compagini.

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. La conferenza di Spalletti. Come ha lavorato la squadra in questi giorni? Che partita si aspetta contro il Lecce? «La squadra ha lavorato bene nonostante il disturbo delle feste. Si è lavorato sul campo e si è parlato dell'anno nuovo. Ho chiesto di sviluppare bene gli allenamenti e ho detto che ogni giorno ci sia un piccolo premio. La somma dei piccoli premi ci permette di andare lontano. Dobbiamo fare come abbiamo fatto nelle ultime partite, aggiungendo se possibile qualcosa di nuovo.

